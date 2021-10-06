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"Укргазвидобування" сократила отставание в добыче природного газа

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За девять месяцев 2021 года компания добыла 10,2 млрд м&sup3; природного газа
За девять месяцев 2021 года компания добыла 10,2 млрд м³ природного газа
Фото: depositphotos.com

Государственная компания АО "Укргазвидобування" в сентябре сократила отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба компании.

За девять месяцев 2021 года компания добыла 10,2 млрд м³ природного газа. Снижение добычи за январь – сентябрь составило 4,8% или 0,517 млрд м³.

"Отпуск газа за девять месяцев  уменьшился на 4,8% или 0,484 млрд м³ – до 9,65 млрд м³. В сентябре текущего года  "Укргазвидобування" обеспечило добычу  1,12 млрд м³ природного газа (минус 2,69%, или 31 млн м³ к показателю аналогичного периода прошлого года) и отпуск газа объемом 1,064 млрд м³  (минус 2,83%, или 31 млн м³)", – заявили в компании.

По результатам геологоразведочных работ прирост запасов газа с начала года составил более 3,6 млрд м³,  а прирост ресурсов газа – 9,2 млрд м³.

Контекст:

1 мая "Нафтогаз" сообщил, что Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища.

В "Нафтогазі" рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.

Теги: Украина, газ, Укргазвидобування
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