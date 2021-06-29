Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 16 млрд м³ – "Нафтогаз"

1 мая "Нафтогаз" сообщил, что Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища Фото: Нафтогаз Зберігання газу / Facebook

Как отметили в компании, "Укртрансгаз" продолжает накапливать топливо – за минувшие сутки в хранилища закачано 19,3 млн м³ газа.

"Кроме формирования необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона запасов газа, "Укртрансгаз" использует относительное затишье на рынке и проводит активные работы по ремонту и модернизации своего оборудования", – говорится в сообщении.

В частности, компания провела 95% работ в рамках первой очереди реконструкции газосборного пункта Богородчанского ПХГ. Также продолжается реконструкция установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса в Дашавском ПХГ.

Помимо этого, идут работы по реконструкции площадки газосборного пункта Червонопартизанского ПХГ.