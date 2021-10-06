"Укргазвидобування" сократила отставание в добыче природного газа

За девять месяцев 2021 года компания добыла 10,2 млрд м³ природного газа Фото: depositphotos.com

За девять месяцев 2021 года компания добыла 10,2 млрд м³ природного газа. Снижение добычи за январь – сентябрь составило 4,8% или 0,517 млрд м³.

"Отпуск газа за девять месяцев уменьшился на 4,8% или 0,484 млрд м³ – до 9,65 млрд м³. В сентябре текущего года "Укргазвидобування" обеспечило добычу 1,12 млрд м³ природного газа (минус 2,69%, или 31 млн м³ к показателю аналогичного периода прошлого года) и отпуск газа объемом 1,064 млрд м³ (минус 2,83%, или 31 млн м³)", – заявили в компании.

По результатам геологоразведочных работ прирост запасов газа с начала года составил более 3,6 млрд м³, а прирост ресурсов газа – 9,2 млрд м³.