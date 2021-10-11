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Рекордные цены на газ и уголь привели к подорожанию электроэнергии в Украине – СМИ

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Рост цен на электрическую энергию происходит в результате роста цен на энергоресурсы, в частности уголь и природный газ, отмечает ExPro
Рост цен на электрическую энергию происходит в результате роста цен на энергоресурсы, в частности уголь и природный газ, отмечает ExPro
Фото: depositphotos.com

Рекордные цены на уголь и природный газ привели к существенному росту стоимости электроэнергии в Украине, сообщает издание ExPro со ссылкой на данные госпредприятия "Оператор рынка".

"Рост цен на электрическую энергию происходит в результате роста цен на энергоресурсы, в частности уголь и природный газ. Эталонная цена энергетического угля API2 по состоянию на 11 октября составляет $230 за тонну, а фьючерсные цены на природный газ Month Ahead (ресурс ноября) на нидерландском TTF по данным торгов составляют €85/MWh ($1000/тыс.м³)", – отмечает издание.

12 октября средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед в ОЭС Украины достигла 3331 грн/МВт-час. Цена базовой нагрузки на 12 октября достигла 3076,04 грн/МВт-ч, а в пиковые часы – 3995,83 грн/МВт-час.

Самые низкие цены на РДН в ОЭС на поставку 12 октября сформировались на 03.00–06.00 – 773 грн / МВт-час, пишет ExPro.

Контекст:

В августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

Котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме на торгах 28 сентября выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года.

Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.

Теги: газ, уголь, цены, электроэнергия, цена на газ
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