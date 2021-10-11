Рекордные цены на газ и уголь привели к подорожанию электроэнергии в Украине – СМИ

Рост цен на электрическую энергию происходит в результате роста цен на энергоресурсы, в частности уголь и природный газ, отмечает ExPro Фото: depositphotos.com

"Рост цен на электрическую энергию происходит в результате роста цен на энергоресурсы, в частности уголь и природный газ. Эталонная цена энергетического угля API2 по состоянию на 11 октября составляет $230 за тонну, а фьючерсные цены на природный газ Month Ahead (ресурс ноября) на нидерландском TTF по данным торгов составляют €85/MWh ($1000/тыс.м³)", – отмечает издание.

12 октября средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед в ОЭС Украины достигла 3331 грн/МВт-час. Цена базовой нагрузки на 12 октября достигла 3076,04 грн/МВт-ч, а в пиковые часы – 3995,83 грн/МВт-час.

Самые низкие цены на РДН в ОЭС на поставку 12 октября сформировались на 03.00–06.00 – 773 грн / МВт-час, пишет ExPro.