В Ливане возобновили электроснабжение после масштабного блэкаута

В Ливане на сутки пропало электричество по всей стране Фото: depositphotos.com

В заявлении отмечается, что Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на покупку топлива и поддержку работы электростанций.

Кроме того, днем ранее корпорация "Электричество Ливана" договорилась с руководством ливанской армии о получении 6 тыс. килолитров газойля из армейских запасов, чтобы равномерно распределить его на двух крупнейших электростанциях "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар".

Как отмечает BBC, электричества по всей стране не было сутки.