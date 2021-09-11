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В Ливане сформировали новое правительство. Его возглавил самый богатый человек в стране

В списке Forbes Микати занимает 1249 строчку
В списке Forbes Микати занимает 1249 строчку
Фото: ЕРА

В Ливане 10 сентября объявили состав нового правительства, его возглавил 66-летний Наджиб Микати. Об этом сообщила в Facebook канцелярия президента страны Мишеля Ауна.

Микати пообещал вовремя провести парламентские и муниципальные выборы. По его словам, после выхода в отставку предыдущего правительства прошло 13 месяцев.

https://www.facebook.com/LBpresidency/posts/1265723613896479

Телеканал Al Arabiya сообщил, что отсутствие правительства из-за разногласий между политическими фракциями по поводу распределения месту усугубила экономический кризис в Ливане.

Микати стал уже третьим премьером, который пытается сформировать кабинет министров.

Младший научный сотрудник Института государственной политики Иссама Фареса Американского университета Бейрута Егиа Ташджян сказал Al Jazeera, что формирование правительства "сыграет роль пластыря, чтобы временно предотвратить финансовое кровотечение Ливана". 

Менее чем за два года ливанский фунт потерял 90% стоимости, условия жизни в стране серьезно ухудшились. В Ливане практически отсутствует электричество, наблюдается также нехватка топлива и медикаментов в больницах. По оценкам Организации Объединенных Наций, около трех четвертей населения живет в бедности, сообщил телеканал.

Контекст:

Микати – бизнесмен в сфере телекоммуникаций и самый богатый человек в Ливане, сообщила "Русская служба BBC". Он уже дважды занимал пост премьер-министра.

В списке Forbes Микати занимает 1249 строчку. Он инвестировал в южноафриканскую телекоммуникационную компанию MTN, сеть магазинов одежды Pepe Jeans, а также в недвижимость в Нью-Йорке, Лондоне и Монако.

Теги: Ливан, недвижимость, электричество, Бейрут, миллиардер, экономический кризис, Мишель Аун
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