В Ливане в ходе столкновений между протестующими и полицией пострадало более 200 человек

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в Ливане из-за карантина и комендантского часа, введенного в связи с пандемией COVID-19.

27 января в ливанском городе Триполи произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило национальное агентство NNA Lebanon.

Демонстранты пытались прорваться в здание, в котором размещены местные власти. При этом протестующие использовали против силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью, пишет агентство.

МВД сообщило в Twitter, что протестующие использовали боевые гранаты, в том числе РГД-5 российского производства, и показало фотографию неразорвавшегося боеприпаса.

По данным ведомства, в ходе столкновений пострадали девять силовиков, в их числе три офицера, один из пострадавших получил тяжелые ранения.

По данным NNA Lebanon, всего в ходе беспорядков 27 января в Триполи пострадало 226 человек. На место событий власти отправили армейские подразделения.

Протесты в Триполи продолжаются уже несколько дней, пишет турецкое агентство Anadolu. Демонстранты недовольны "неспособностью правительства остановить распространение вируса", из-за которого больницы в стране переполнены.

Из-за COVID-19 в Ливане продлили общенациональный комендантский час до 8 февраля.

По состоянию на вечер 27 января в стране было подтверждено 289 660 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2553 пациента.