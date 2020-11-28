ГОРДОН
 
 
События

В Париже произошли столкновения полиции с протестующими. Фоторепортаж

Сегодня 22.07
28 ноября в столице Франции Париже произошли столкновения полиции с участниками акций протеста против действий полиции. Об этом сообщает Le Parisien. Издание отмечает, что протесты в стране прошли в связи с действиями полиции, которые побили темнокожего мужчину и оказались причастными к ряду других насильственных действий. В МВД Франции насчитали в Париже 46 тыс. демонстрантов. В ходе столкновений полиция применила водометы, слезоточивый газ, дубинки. Есть информация о 46 задержанных по состоянию на 19.50 по местному времени (20.50 по Киеву). Фотографии из Парижа опубликовало агентство ЕРА.
Теги: МВД, Франция, протесты, полиция, митинг, столкновения, Париж, акции протеста
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Полицейские для разгона лагеря использовали слезоточивый газ
МИР, ПОЛИТИКА, ПРОИСШЕСТВИЯ
Столкновения и слезоточивый газ. В Париже полицейские разогнали лагерь беженцев
25 ноября, 2020 10.45
24 ноября в Париже на площади Республики беженцы, преимущественно из Афганистана, обустроили около 500 палаток. Так они хотели показать, что им некуда идти и негде жить после того, как неделей ранее их лагерь на севере Парижа демонтировали, а других мест им не выделили.
Демонстранты митинговали под зданием нижней палаты парламента
МИР, ПОЛИТИКА
Водометы и столкновения. Во Франции протестовали против запрета распространять фото с полицией
18 ноября, 2020 10.43
В Париже, Лионе, Гренобле и ряде других французских городов прошли протесты против запрета фотографировать полицейских при исполнении. В Париже на митинге произошли столкновения с полицией.
В Кыргызстане произошли столкновения протестующих с силовиками. Фоторепортаж
6 октября, 2020 10.33  
5 октября в Бишкеке произошли столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными результатами прошедших 4 октября выборов в Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана. Протестующие, в частности, захватили здание парламента, в котором также работает президент Сооронбай Жээнбеков, и добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Фотографии из Бишкека опубликовало агентство ЕРА. По данным минздрава, в ходе столкновений пострадали почти 600 человек, один из них скончался. Жээнбеков утром 6 октября заявил, что поручил ЦИК "при необходимости" аннулировать результаты выборов.
В Гонконге произошли столкновения с полицией протестующих против ее бездействия. Фоторепортаж
28 июля, 2019 13.47  
27 июля в Гонконге в районе Yuen Long произошли столкновения между полицией и участниками акций протеста, недовольными тем, что полиция не отреагировала должным образом на нападение в метро неизвестных с дубинками на протестующих против закона об экстрадиции. По оценкам South China Morning Post, участие в акциях протеста в субботу приняли "сотни тысяч гонконгцев". В ходе столкновений полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Фотографии с акции протеста опубликовало агентство ЕРА.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками G
Алеся БАЦМАН
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное G
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS