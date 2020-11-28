В Париже произошли столкновения полиции с протестующими. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
28 ноября в столице Франции Париже произошли столкновения полиции с участниками акций протеста против действий полиции.
Об этом сообщает Le Parisien
. Издание отмечает, что протесты в стране прошли в связи с действиями полиции, которые побили темнокожего мужчину и оказались причастными к ряду других насильственных действий. В МВД Франции насчитали в Париже 46 тыс. демонстрантов. В ходе столкновений полиция применила водометы, слезоточивый газ, дубинки. Есть информация о 46 задержанных по состоянию на 19.50 по местному времени (20.50 по Киеву). Фотографии из Парижа опубликовало агентство ЕРА
.