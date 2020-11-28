В Париже произошли столкновения полиции с протестующими. Фоторепортаж

25 ноября, 2020 10.45

24 ноября в Париже на площади Республики беженцы, преимущественно из Афганистана, обустроили около 500 палаток. Так они хотели показать, что им некуда идти и негде жить после того, как неделей ранее их лагерь на севере Парижа демонтировали, а других мест им не выделили.