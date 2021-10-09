В Ливане электростанции остановили работу из-за нехватки топлива. Вся страна осталась без света

Производство энергии упало до менее чем 200 мегаватт. Государственная компания Еlectricitе du Liban пытается решить проблему с электроснабжением.

Шансов на то, что система заработает до следующего понедельника или в течение нескольких дней, крайне мало, отметил представитель правительства Ливана в комментарии Reuters.

Государственная электроэнергетическая компания попытается использовать армейские запасы мазута для временного запуска электростанций, сказал чиновник.

Контекст:

Ливанцы обычно используют генераторы на дизельном топливе, чтобы обеспечить электроэнергию в жилищах. Однако в стране наблюдается их нехватка, пишет Reuters.

Ливан испытывает серьезные экономические проблемы. Менее чем за два года ливанский фунт потерял 90% стоимости. В стране практически отсутствует электричество, наблюдается нехватка топлива и медикаментов в больницах. По оценкам Организации Объединенных Наций, около трех четвертей населения живет в бедности, сообщал телеканал Al Jazeera.