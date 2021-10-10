Украина имеет достаточные запасы газа, чтобы пройти зиму, но договариваться с РФ надо будет обязательно – вице-премьер Стефанишина

Стефанишина: Договариваться с РФ нам обязательно нужно будет, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

"Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы, как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах. Это то, что важно понимать в контексте. И второе – то, что даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому договариваться нам обязательно нужно будет, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил", – сказала она, отвечая на вопрос о том, что рекордные цены на газ могут "мотивировать" президента Украины Владимира Зеленского договариваться с РФ.

Стефанишина отметила, что Украина сейчас стоит "на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 6 октября, что в украинских ПГХ накоплено почти 19 млрд м³ газа и что этого будет достаточно для прохождения зимы.