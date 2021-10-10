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Украина имеет достаточные запасы газа, чтобы пройти зиму, но договариваться с РФ надо будет обязательно – вице-премьер Стефанишина

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Стефанишина: Договариваться с РФ нам обязательно нужно будет, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа
Стефанишина: Договариваться с РФ нам обязательно нужно будет, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Украина имеет в подземных хранилищах достаточные запасы газа, чтобы пройти отопительный сезон 2021–2022 года. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы, как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах. Это то, что важно понимать в контексте. И второе – то, что даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому договариваться нам обязательно нужно будет, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил", – сказала она, отвечая на вопрос о том, что рекордные цены на газ могут "мотивировать" президента Украины Владимира Зеленского договариваться с РФ.

Стефанишина отметила, что Украина сейчас стоит "на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 6 октября, что в украинских ПГХ накоплено почти 19 млрд м³ газа и что этого будет достаточно для прохождения зимы.

Контекст:

"Нафтогаз" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

В августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

Котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме на торгах 28 сентября выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года.

Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, газ, отопительный сезон, ГТС, транзит, Ольга Стефанишина
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