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Цена на газ в Европе упала в полтора раза по сравнению с рекордом днем ранее. СМИ связали это с Путиным

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Рост цен на газ связывают с "Газпромом"
Рост цен на газ связывают с "Газпромом"
Фото: ЕРА

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 7 октября опускалась до €81,8 за 1 МВт-ч ($1001 за 1 тыс. м³). Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Накануне стоимость газа установила исторический рекорд, достигнув €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

Самый низкий показатель был зафиксирован на торгах 7 октября в 10.22.

К концу торгов цена газа установилась на отметке €101,315 за 1 МВт-ч ($1239 за 1 тыс. м³).

Скриншот: theice.com
Скриншот: theice.com

Российское агентство РБК отметило, что падение цен на газ 6 октября совпало с выступлением президента РФ Владимира Путина, заявившего о готовности России принять меры для "стабилизации глобального энергетического рынка", а компании "Газпром" – возможности обновить в 2021 году "рекорд поставок газа в Европу".

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

30 сентября биржевая цена газа в Европе превысила отметку $1200 за 1 тыс. м³. 5 октября стоимость топлива вырастала до $1430 за 1 тыс. м³.

"Газпром" 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%. 

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, газ, цены, аукцион, Европа, цена на газ, цена
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