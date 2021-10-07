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Поставки газа из ЕС в Украину в январе – сентябре 2021 года сократились более чем в шесть раз

За девять месяцев 2021 года Украина импортировала 2,381 млрд кубометров газа
За девять месяцев 2021 года Украина импортировала 2,381 млрд кубометров газа
Фото: EPA

Поставки природного газа в Украину из ЕС в январе – сентябре 2021 года сократились в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 6 октября сообщается на сайте компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

За девять месяцев 2021 года Украина импортировала 2,381 млрд м3 газа, тогда как в январе – сентябре 2020 года – 14,8 млрд м3.  

По данным "Оператора ГТС Украины", в январе 2021 года поставки природного газа в Украину из ЕС составили 439 млн м3, в феврале – 29 млн м3, в марте – 8 млн м3, в апреле – 77 млн м3, в мае – 8 млн м3, в июне – 90 млн м3, в июле – 498 млн м3, в августе – 567 млн м3, в сентябре – 665 млн м3.

В прошлом месяце доля импорта в Украину из Венгрии составила 90,7% (603 млн м3) – все виртуальным реверсом.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины за девять месяцев 2021 года составил 1,149 млрд м3 (0,264 млрд м3 в сентябре).

"В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона – вырос импорт газа в Украину, вырос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию – основного экспортера газа в Украину в 2021 году", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, "нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из-за риска запуска газопровода "Северный поток – 2".

"Прозрачность и безбарьерность, к которой привыкли европейские и украинские поставщики газа, может быть потеряна из-за желания одного игрока создать узкие места для манипуляций с ценами", – подчеркнул Макогон.

Контекст:

1 мая "Нафтогаз" сообщил, что Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища.

В "Нафтогазі" рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в газохранилищах Украины накоплено 19 млрд м³ газа, этого достаточно для отопительного сезона.

Теги: Украина, Венгрия, импорт, экспорт, ГТС, газопровод, транзит, Европа, запуск, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, ЕС
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