Путин обвинил Еврокомиссию в рекордном увеличении цены на газ. Такое же заявление сделал премьер Венгрии Орбан

Президент РФ считает, что мировая экономика сейчас восстанавливается после коронакризиса. Поэтому спрос на энергоносители увеличивается и цены растут, заявил он.

"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам – таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов", – сказал Путин.

Он назвал ошибкой решение Еврокомиссии приостановить долгосрочные контракты на поставку газа и перейти на биржевую торговлю топливом.

"Сегодня стало совершенно очевидным, что эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. У потребителей, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и дисбалансу. В результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к $ 2 тыс. за 1 тыс. м³ – это в 10 раз больше средней цены прошлого года", – отметил Путин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 октября во время визита в Словению также обвинил Еврокомиссию в повышении цен на энергоносители.