В Европе усиливается энергетический кризис, промышленные предприятия закрываются из-за рекордных цен на газ – Bloomberg

Некоторые энергоемкие предприятия временно закрывают производства на фоне почти ежедневных рекордов цен на электроэнергию и газ. Содержание производств становится слишком дорогим, отметили аналитики.

С приходом зимы, когда европейцы начнут включать обогреватели, кризис усилится. Это заставит руководителей принимать жесткие меры, сообщило агентство.

Немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявил 5 октября о сокращении добычи на 20%, чтобы компенсировать рост цен на газ. Ежегодно эта компания сжигает до 640 гигаватт-часов природного газа. Генеральный директор компании Петр Сингр считает, что нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Если правительство не вмешается, возможна полная остановка производства, добавил он.

В сентябре североамериканский производитель удобрений CF Industries Holding остановил два завода в Великобритании из-за высоких цен на газ. Австрийская Borealis AG и норвежская химическая компания Yara International ASA также сократили объемы производства, пишет Bloomberg.

Такие меры дойдут и до других отраслей, в частности до сельского хозяйства. Это вызовет изменение цен на продукты питания, сказано в материале.

Рекордные цены на газ и электроэнергию сильнее всего затронули малых и средних промышленников. Профессор экономики ресурсов из Рурского университета в немецком городе Бохум Андреас Лешель сказал, что многие мелкие фирмы в Германии отказались от долгосрочных поставок энергии в начале этого года, а сейчас не могут наверстать упущенное из-за скачка цены на газ.