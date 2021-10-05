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Регулятор в Германии не исключает, что "Северный поток – 2" скоро запустят

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Немецкий регулятор потребовал незамедлительно предоставить справки и подтверждение того, что газопровод соответствует правилам ЕС
Немецкий регулятор потребовал незамедлительно предоставить справки и подтверждение того, что газопровод соответствует правилам ЕС
Фото: ЕРА

Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора "Северного потока – 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы агентства Фите Вульф.

По информации агентства, не исключено, что "одна из веток газопровода в скором времени будет запущена", сказал он.

По этой причине Федеральное сетевое агентство письмом от 4 октября 2021 года потребовало от акционерного общества "Северный поток – 2" "незамедлительно предоставить справки и подтверждение того, что в рамках запуска одной связующей ветки выполнены и соблюдены все регуляторные предпосылки", сообщил Вульф.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Газпром, Германия, газ, энергетика, ФРГ, газопровод, Северный поток – 2, российский газ, запуск
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