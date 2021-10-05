Регулятор в Германии не исключает, что "Северный поток – 2" скоро запустят

Немецкий регулятор потребовал незамедлительно предоставить справки и подтверждение того, что газопровод соответствует правилам ЕС Фото: ЕРА

По информации агентства, не исключено, что "одна из веток газопровода в скором времени будет запущена", сказал он.

По этой причине Федеральное сетевое агентство письмом от 4 октября 2021 года потребовало от акционерного общества "Северный поток – 2" "незамедлительно предоставить справки и подтверждение того, что в рамках запуска одной связующей ветки выполнены и соблюдены все регуляторные предпосылки", сообщил Вульф.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.