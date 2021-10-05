США продолжат выступать против "Северного потока – 2" – Госдеп

Госдеп: Мы по-прежнему считаем, что "Северный поток – 2" – это геополитический проект РФ Фото: EPA

"Наша политика, как мы очень четко заявили, в том числе в контексте объявления о совместном заявлении с Германией несколько месяцев назад, – мы продолжаем выступать против этого трубопровода. Мы по-прежнему считаем, что это геополитический проект Российской Федерации. И мы продолжим применять закон в соответствии с нашими периодическими пересмотрами, которые, конечно же, продолжаются", – сказал спикер.

Так он прокомментировал информацию, что российский "Газпром" 4 октября начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".