В рамках схемы о поставках угля из ОРДЛО террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали более чем на 200 млн грн – Венедиктова

"В целом пророссийских террористов профинансировали на более чем 200 млн грн. Среди фигурантов дела нардеп Виктор Медведчук, так называемый бизнесмен Сергей Кузяра, высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ", – сказала Венедиктова.
Баканов на брифинге сказал, что следствие "владеет достаточным объемом доказательств. подтверждающих преступную деятельность фигурантов".
"Дополнительно в том числе и по поводу намерений профинансировать террористов на 3 млрд грн", – заявил он.
Среди таких доказательств, по словам Баканова, аудиозаписи разговоров Медведчука с представителями РФ, записи разговоров Кузяры с главарями террористов, судебные экспертизы, показания свидетелей о вмешательстве высших должностных лиц Украины для срыва поставок угля из ЮАР и другое.
"Также мы знаем о передаче наличных средств в "ЛДНР" и перечисление средств предприятиям на оккупированной территории", – добавил он.
8 октября нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
Как сообщил Офис генпрокурора, по данным следствия, в конце 2014-го он совместно с лицом, длительное время связанным с угольным бизнесом, и неустановленными представителями высшего политического руководства Украины и высшего руководящего состава государственных органов Российской Федерации Медведчук способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Они организовали приобретение за государственные средства угля у подконтрольных террористам предприятий.
В деле фигурирует бизнесмен Сергей Кузяра. В сентябре 2021 года ему сообщили о подозрении, сейчас находится под стражей с альтернативой залога 500 млн грн. Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича, в частности Эдуарда Ставицкого, и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Некоторые СМИ называли его угольным менеджером Александра Януковича – старшего сына беглого президента.
Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку также объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.
20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.