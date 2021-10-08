В рамках схемы о поставках угля из ОРДЛО террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали более чем на 200 млн грн – Венедиктова

Венедиктова: В целом пророссийских террористов профинансировали на более чем 200 млн грн Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"В целом пророссийских террористов профинансировали на более чем 200 млн грн. Среди фигурантов дела нардеп Виктор Медведчук, так называемый бизнесмен Сергей Кузяра, высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ", – сказала Венедиктова.

Баканов на брифинге сказал, что следствие "владеет достаточным объемом доказательств. подтверждающих преступную деятельность фигурантов".

"Дополнительно в том числе и по поводу намерений профинансировать террористов на 3 млрд грн", – заявил он.

Среди таких доказательств, по словам Баканова, аудиозаписи разговоров Медведчука с представителями РФ, записи разговоров Кузяры с главарями террористов, судебные экспертизы, показания свидетелей о вмешательстве высших должностных лиц Украины для срыва поставок угля из ЮАР и другое.

"Также мы знаем о передаче наличных средств в "ЛДНР" и перечисление средств предприятиям на оккупированной территории", – добавил он.