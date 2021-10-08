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ПОЛИТИКА

В рамках схемы о поставках угля из ОРДЛО террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали более чем на 200 млн грн – Венедиктова

Венедиктова: В целом пророссийских террористов профинансировали на более чем 200 млн грн
Венедиктова: В целом пророссийских террористов профинансировали на более чем 200 млн грн
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

За время существования схемы с незаконными поставками на подконтрольную правительству территорию Украины угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области террористов "ДНР" и "ЛНР" было профинансировано на более чем 200 млн грн, а планировалось профинансировать на 3 млрд грн. Об этом на брифинге 8 октября заявили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В целом пророссийских террористов профинансировали на более чем 200 млн грн. Среди фигурантов дела нардеп Виктор Медведчук, так называемый бизнесмен Сергей Кузяра, высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ", – сказала Венедиктова.

Баканов на брифинге сказал, что следствие "владеет достаточным объемом доказательств. подтверждающих преступную деятельность фигурантов".

"Дополнительно в том числе и по поводу намерений профинансировать террористов на 3 млрд грн", – заявил он.

Среди таких доказательств, по словам Баканова, аудиозаписи разговоров Медведчука с представителями РФ, записи разговоров Кузяры с главарями террористов, судебные экспертизы, показания свидетелей о вмешательстве высших должностных лиц Украины для срыва поставок угля из ЮАР и другое.

"Также мы знаем о передаче наличных средств в "ЛДНР" и перечисление средств предприятиям на оккупированной территории", – добавил он.

Контекст:

8 октября нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

Как сообщил Офис генпрокурора, по данным следствия, в конце 2014-го он совместно с лицом, длительное время связанным с угольным бизнесом, и неустановленными представителями высшего политического руководства Украины и высшего руководящего состава государственных органов Российской Федерации Медведчук способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Они организовали приобретение за государственные средства угля у подконтрольных террористам предприятий.

В деле фигурирует бизнесмен Сергей Кузяра. В сентябре 2021 года ему сообщили о подозрениисейчас находится под стражей с альтернативой залога 500 млн грн. Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича, в частности Эдуарда Ставицкого, и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Некоторые СМИ называли его угольным менеджером Александра Януковича – старшего сына беглого президента.

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку также объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Украина, Виктор Медведчук, уголь, террористы, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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