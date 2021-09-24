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В Украине арестовали советника экс-министра энергетики по подозрению в организации поставок угля из ОРДЛО

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Следствие считает, что Кузяра причастен к поставкам угля из ОРДЛО в 2014 2015 годах
Следствие считает, что Кузяра причастен к поставкам угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах
Фото: depositphotos.com

Правоохранители разоблачили фигуранта дела о незаконных поставках угля с оккупированного Донбасса на 1,5 млрд грн, сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова. "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что это советник бывшего министра энергетики Украины Сергей Кузяра.

Как сообщила Венедиктова, поставки совершались в конце 2014-го – начале 2015 годов при прямом вмешательстве высших представителей власти Российской Федерации, которые были заинтересованы в экономическом развитии террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Цель поставок – ослабление государственной и экономической безопасности Украины и получение более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела страны.

По данным следствия, подозреваемый длительное время был связан с угольным бизнесом. Также он был одним из ключевых связных звеньев схемы, так как непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, отчитывался "кураторам" этого процесса с украинской и российской стороны.

Ему сообщили о подозрении в госизмене и содействии террористическим организациям. Печерский районный суд города Киева отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/238385994965743

"РБК-Украина" отмечает, что ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении четырех полицейских. Предполагается, что он был экстрадирован из Турции.

Контекст:

Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича, в частности Эдуарда Ставицкого, и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Некоторые СМИ называли его угольным менеджером Александра Януковича – старшего сына беглого президента.

Теги: Украина, уголь, арест, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Сергей Кузяра, Ирина Венедиктова
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