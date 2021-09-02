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ПОЛИТИКА

Суд оставил Медведчука под домашним арестом

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Медведчук будет находиться под домашним арестом как минимум до 31 октября
Медведчук будет находиться под домашним арестом как минимум до 31 октября
Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева 2 сентября принял решение продлить домашний арест главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепу Виктору Медведчуку. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Домашний арест народному депутату, которого подозревают в государственной измене, продлили почти на два месяца – до 31 октября этого года.

Прокуроры просили продлить меру пресечения Медведчуку до 7 ноября. Таким образом, суд частично удовлетворил их ходатайство.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

20 августа Венедиктова заявляла, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

31 августа нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что Медведчуку вручили ходатайство о продлении срока домашнего ареста.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, арест, подозрение, домашний арест, суд, измена
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