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ПОЛИТИКА

Медведчуку вручили новое ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

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Прокурор считает, что Медведчук (на фото) может уничтожить материалы уголовного производства, отметил Кузьмин
Прокурор считает, что Медведчук (на фото) может уничтожить материалы уголовного производства, отметил Кузьмин
Фото: EPA

Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене, вручили ходатайство о продлении срока домашнего ареста. Об этом 31 августа в Telegram сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Сегодня в 17.30 Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, так как прокурор считает, что он (Медведчук) может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить", – написал Кузьмин.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

20 августа Венедиктова заявляла, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, прокуратура, депутаты, Ренат Кузьмин, госизмена, подозрение, домашний арест, электронный браслет, суд, ОПЗЖ, ГБР, прокурор, нардеп
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