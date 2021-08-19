Попавший под санкции США белорусский "Абсолютбанк" перестал обслуживать карты Visa. Там хранят деньги Медведчук, Марченко и Козак

Медведчук и Марченко (на фото), а также нардеп Козак находятся под санкциями СНБО Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

Банк также прекращает отправку и выдачу переводов в международной системе Western Union. В целом приостановлены переводы денежных средств в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.

Российский "Интерфакс" пишет, что клиенты отдельных белорусских банков с конца июня, после введения секторальных санкций ЕС, сталкиваются с трудностями при получении платежей из западных стран. Неофициально представители белорусских банков объясняли "Интерфаксу", что речь идет об отдельных платежах, которые не проводят иностранные банки, опасаясь связанных с санкциями рисков. При этом крупные белорусские экспортеры пока не сталкиваются с такими проблемами. Национальный банк Беларуси не комментирует ситуацию.

Именно в "Абсолютбанке" хранят часть средств украинский нардеп Виктор Медведчук (ОПЗЖ), его жена Оксана Марченко и коллега по фракции Тарас Козак, которые находятся под санкциями СНБО, а Медведчук и Козак – еще и под следствием по делу о госизмене. Об этом пишет в Facebook Центр противодействия коррупции.

В ЦПК отмечают, что согласно последним декларациям, на счету Медведчука в "Абсолютбанке" €48,5 тыс., у Марченко – €2,2 млн и почти 800 млн руб., у Козака – €8,8 млн и $8,2 млн. Именно через "Абсолютбанк" он покупал телеканалы, на которые наложил санкции СНБО.