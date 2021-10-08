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ПОЛИТИКА

В деле, по которому объявили новое подозрение Медведчуку, фигурировал советник экс-министра энергетики Кузяра – Венедиктова

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Венедиктова сообщила об объявлении Медведчуку нового подозрения
Венедиктова сообщила об объявлении Медведчуку нового подозрения
Фото: EPA

В деле о поставках угля с временно оккупированных территорий, по которому 8 октября сообщили о подозрении нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, фигурирует бизнесмен Сергей Кузяра. Об этом на брифинге 8 октября рассказали глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Медведчуку сегодня сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Баканов рассказал, что, по версии следствия, при посредничестве Медведчука произошел сговор с высшими должностными лицами Украины.

"Они, используя полномочия Национального банка Украины, правоохранительной системы, создали искусственные препятствия для поставок угля из Южно-Африканской Республики. Отдельный эпизод – правоохранительные органы даже осуществляли уголовное преследование руководителя госпредприятия, заключившего соглашения на поставки угля из ЮАР. Контракты с ЮАР разорвали. Как следствие – по стране промчала волна веерных отключений электроэнергии", – сказал на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Посредником, по данным следствия, был Кузяра.

"При посредничестве приближенного к Медведчуку лица – а это бизнесмен Кузяра – подобрали на оккупированной территории два фактически не работающих государственных предприятия. Их руководителями назначили представителей "ДНР" и "ЛНР", открыли банковские счета и заключили с ними договора на поставки угля. Именно этому бизнесмену, у которого были давние связи в угольной сфере и который лично знаком с руководством "ДНР" и "ЛНР" и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории, была отведена роль переговорщика с террористами", – заявила генпрокурор.

По ее словам, он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленый" коридор из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и другого.

"Также он согласовывал процесс загрузки угля, его отправки на другую территорию, контролировал оплату боевикам наличными средствами таких услуг. Эти вопросы согласовывались в том числе с главарями боевиков", – сказала генпрокурор.

По ее словам. об этих процессах Медведчук докладывал высшему руководству РФ, "которые, в свою очередь, регулировали поставки угля из РФ таким образом, чтобы хватало денег для "ЛНР" и "ДНР".

Она напомнила, что Кузяре сообщили о подозрении в сентябре, он сейчас находится под стражей с альтернативой залога 500 млн грн.

Контекст:

Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича, в частности Эдуарда Ставицкого, и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Некоторые СМИ называли его угольным менеджером Александра Януковича – старшего сына беглого президента.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, тогда находился в РФ и не имел намерений возвращаться, Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Виктор Медведчук, уголь, ДНР, ЛНР, Иван Баканов, Сергей Кузяра, Ирина Венедиктова
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