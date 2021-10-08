В деле, по которому объявили новое подозрение Медведчуку, фигурировал советник экс-министра энергетики Кузяра – Венедиктова

Медведчуку сегодня сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Баканов рассказал, что, по версии следствия, при посредничестве Медведчука произошел сговор с высшими должностными лицами Украины.

"Они, используя полномочия Национального банка Украины, правоохранительной системы, создали искусственные препятствия для поставок угля из Южно-Африканской Республики. Отдельный эпизод – правоохранительные органы даже осуществляли уголовное преследование руководителя госпредприятия, заключившего соглашения на поставки угля из ЮАР. Контракты с ЮАР разорвали. Как следствие – по стране промчала волна веерных отключений электроэнергии", – сказал на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Посредником, по данным следствия, был Кузяра.

"При посредничестве приближенного к Медведчуку лица – а это бизнесмен Кузяра – подобрали на оккупированной территории два фактически не работающих государственных предприятия. Их руководителями назначили представителей "ДНР" и "ЛНР", открыли банковские счета и заключили с ними договора на поставки угля. Именно этому бизнесмену, у которого были давние связи в угольной сфере и который лично знаком с руководством "ДНР" и "ЛНР" и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории, была отведена роль переговорщика с террористами", – заявила генпрокурор.

По ее словам, он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленый" коридор из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и другого.

"Также он согласовывал процесс загрузки угля, его отправки на другую территорию, контролировал оплату боевикам наличными средствами таких услуг. Эти вопросы согласовывались в том числе с главарями боевиков", – сказала генпрокурор.

По ее словам. об этих процессах Медведчук докладывал высшему руководству РФ, "которые, в свою очередь, регулировали поставки угля из РФ таким образом, чтобы хватало денег для "ЛНР" и "ДНР".

Она напомнила, что Кузяре сообщили о подозрении в сентябре, он сейчас находится под стражей с альтернативой залога 500 млн грн.