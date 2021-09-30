Суд в Киеве по иску адвокатов Порошенко открыл дело против Bihus.info по поводу "пленок Медведчука"

"После многомесячных "танцев с бубном" украинская "административная Фемида" вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к Bihus.info, где мы требуем обнародования так называемых "пленок Медведчука" в их первоначальном виде", – написал Головань.

Он утверждает, что "ни один из бигусовских видосиков таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл".

"Настоящий вид переданных Bihus.info властными заказчиками файлов засвечен на тех же видео. Это аудиофайлы, имена которых содержат номера телефонов. Мы требуем обнародования именно этих файлов, именно в таком виде", – заявил адвокат.

Он также показал фото определения об открытии производства. Документ датирован 24 сентября и опубликован также в Едином государственном реестре судебных решений.

В нем говорится, что в качестве третьей стороны истец требовал привлечь к делу Службу безопасности Украины, однако ОАСК отказал в этом.

Рассмотрение дела будет проходить по правилам упрощенного искового производства без уведомления его участников.