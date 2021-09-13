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ВСК Рады займется вопросами переговоров Медведчука и Иловайской трагедии через неделю – Безуглая

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Безуглая: Почему сразу два кейса? Потому что необходимо сохранить темп
Безуглая: Почему сразу два кейса? Потому что необходимо сохранить темп
Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины через неделю начнет рассмотрение новых вопросов – касающихся переговоров нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России, а также Иловайской трагедии.

Об этом глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сказала во время брифинга 13 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже буквально через неделю мы начинаем рассмотрение вопроса по Иловайску и также вопроса переговоров высокопоставленных чиновников, в частности господина Медведчука, с представителями Российской Федерации. Почему сразу два кейса? Потому что необходимо сохранить темп, есть огромный запрос со стороны общества, есть письма и обращения, которые мы получаем", – заявила она. 

Безуглая сказала, что далее ВСК будет работать в "интермиттирующем темпе". На одном заседании, по ее словам, будут рассматривать и вопросы, касающиеся переговоров Медведчука, и Иловайской трагедии, также планируется рассмотрение запросов, которые получает ВСК.  

"Таким образом ВСК будет интенсивно работать на протяжении всей осени. Отчет в Верховной Раде [о проделанной работе] будет представлен до конца ноября 2021 года. В этом отчете будет уже полностью кейс по делу вагнеровцев, также то, что мы успеем по другим вопросам. Учитывая предусмотренный темп, должно быть интересно", – добавила Безуглая. 

Она уточнила, что отдельного отчета по делу вагенровцев ВСК делать не планирует. Кроме того, часть материалов не будет обнародована во время отчета в Раде, но "в установленном порядке любой правоохранительный орган и, соответственно, парламент будущих каденций, смогут ознакомиться и сделать выводы", сказала нардеп. 

Контекст:

Рада создала эту ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует "возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины". Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было расследование ситуации с вагнеровцами.

В 2021 году СМИ обнародовали ряд записей разговоров Медведчука с российскими должностными лицами, в том числе с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Журналисты проекта Bihus.info опубликовали четыре фрагмента пленок. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, якобы Медведчук говорил с боевиками "ЛНР", вторая часть, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В третьей Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.  8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорам по газу и электричеству. 

Иловайская трагедия произошла в 2014 году. Тогда в середине августа украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли. Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Иловайск, временная следственная комиссия, Вагнер, Марьяна Безуглая
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