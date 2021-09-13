ВСК Рады займется вопросами переговоров Медведчука и Иловайской трагедии через неделю – Безуглая

Об этом глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сказала во время брифинга 13 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже буквально через неделю мы начинаем рассмотрение вопроса по Иловайску и также вопроса переговоров высокопоставленных чиновников, в частности господина Медведчука, с представителями Российской Федерации. Почему сразу два кейса? Потому что необходимо сохранить темп, есть огромный запрос со стороны общества, есть письма и обращения, которые мы получаем", – заявила она.

Безуглая сказала, что далее ВСК будет работать в "интермиттирующем темпе". На одном заседании, по ее словам, будут рассматривать и вопросы, касающиеся переговоров Медведчука, и Иловайской трагедии, также планируется рассмотрение запросов, которые получает ВСК.

"Таким образом ВСК будет интенсивно работать на протяжении всей осени. Отчет в Верховной Раде [о проделанной работе] будет представлен до конца ноября 2021 года. В этом отчете будет уже полностью кейс по делу вагнеровцев, также то, что мы успеем по другим вопросам. Учитывая предусмотренный темп, должно быть интересно", – добавила Безуглая.

Она уточнила, что отдельного отчета по делу вагенровцев ВСК делать не планирует. Кроме того, часть материалов не будет обнародована во время отчета в Раде, но "в установленном порядке любой правоохранительный орган и, соответственно, парламент будущих каденций, смогут ознакомиться и сделать выводы", сказала нардеп.