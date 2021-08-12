Верховный Суд отказался рассматривать иск Порошенко к Зеленскому и Bihus.info по поводу "пленок Медведчука"

В документе указана фамилия только Зеленского, но журналисты Bihus.info подтвердили 12 августа, что речь именно об иске Порошенко.

Истец просил суд обязать журналистов опубликовать все "пленки Медведчука", а Зеленского – рассказать об имеющейся у него информации по поводу этих аудиозаписей.

"Исковое заявление [...] вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами", – решила в итоге судейская коллегия ВС.

В суде отметили, что "возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом".

Определение Верховного Суда Порошенко может обжаловать в течение 15 дней с момента его вынесения.