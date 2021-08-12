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Верховный Суд отказался рассматривать иск Порошенко к Зеленскому и Bihus.info по поводу "пленок Медведчука"

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Определение Верховного Суда может быть обжаловано
Определение Верховного Суда может быть обжаловано
Фото: supreme.court.gov.ua

Верховный Суд Украины вернул пятому президенту страны, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко его исковое заявление к действующему президенту Владимиру Зеленскому и проекту Bihus.info относительно аудиозаписей с якобы нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Определение за 9 августа опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе указана фамилия только Зеленского, но журналисты Bihus.info подтвердили 12 августа, что речь именно об иске Порошенко.

Истец просил суд обязать журналистов опубликовать все "пленки Медведчука", а Зеленского – рассказать об имеющейся у него информации по поводу этих аудиозаписей.

"Исковое заявление [...] вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами", – решила в итоге судейская коллегия ВС.

В суде отметили, что "возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом".

Определение Верховного Суда Порошенко может обжаловать в течение 15 дней с момента его вынесения.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

После этого журналисты проекта Bihus.Info опубликовали три фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино". Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров. 

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорах по газу и электричеству. Журналисты Bihus.info пришли к выводу, что обмен пленного украинца Андрея Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку для Порошенко.

Позднее на YouTube-канале Bihus.info были опубликованы не включенные в тематические сюжеты записи разговоров общей длительностью в 36 часов.

Защита Порошенко уверена, что пленки Bihus.info – это атака на пятого президента и что редакция опубликовала не все записи. В июле адвокаты Порошенко подали иск от его имени к Зеленскому и общественной организации "Том 14", которую возглавляет Денис Бигус из Bihus.info.

Бигус сообщал, что опубликовал все имеющиеся у него записи разговоров. Иск он назвал "юридической чушью".

Теги: Петр Порошенко, Верховный Суд, Владимир Зеленский, журналисты, президент, Денис Бигус, записи, иск, суд
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