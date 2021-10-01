"Лучше не знать регламент, чем защищать Медведчука". Арахамия объяснил сбор подписей об отставке Разумкова "маленькими мелочами"

Арахамия сказал, что ему "стыдно перед зрителями выносить наружу" разногласия между фракцией и Разумковым Фото: sluga-narodu.com

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" 30 сентября.

"Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах, происходило. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют, холодная регламентная война. Ну, там, маленькие мелочи, которые я даже не хочу... Честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу", – сказал Арахамия.

Он заявил, что кресло спикера Рады "фактически принадлежит" монобольшинству и "если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен".

Ведущая Наташа Влащенко отметила, что после голосования за закон об олигархах Арахамия говорил о снижении напряжения между фракцией и Разумковым.

"А где этот закон? Почему он не вышел из парламента до сих пор? Начались разные юридические отмазки, когда комитет говорит, что надо принимать такую версию, юридическое управление – что надо принимать другую. [...] В этом вопросе полностью расходятся наши взгляды. Кое-кто не хочет, чтобы этот закон был принят. Есть еще одно вещь. Говорят, что Арахамия не так запросил эти письма, что он не так знает регламент. Арахамия, возможно, не до конца знает регламент, но лучше не знать регламент, чем потом защищать [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука на СНБО. Люди точно поймут, какая позиция правильная… Потому что регламент — есть юридическое управление и так далее", – ответил Арахамия.

Он не объяснил, что имел ввиду, говоря о "защите" Медведчука, но Разумков в феврале 2021 года на заседании СНБО голосовал за введение санкций против Медведчука, заявив о собственном мнении по этому вопросу.