Арахамия дважды инициировал сбор подписей за отставку Разумкова, цена на газ в Европе обновила рекорд. Главное за день

Разумков прошел в Раду по списку "Слуги народа", он занимает пост спикера с августа 2019 Фото: Дмитрий Разумков / Facebook

В Раде инициировали сбор подписей за отставку Разумкова

Председатель пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия сегодня утром обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрия Разумкова от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве председателя парламента. Письма по этому обращению подготовили, прессекретарка Разумкова Ольга Туний сообщила, что их можно забрать в аппарате совета.

К вечеру Арахамия подал еще одно такое обращение, но уже от себя лично. Процедуру, по словам Туний, запустили второй раз.

Разумкова считают, что Арахамия в этой ситуации "выполнил задание". Он не уточнил, чье именно. Прессекретар президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные".

Украинская делегация в ТКГ поддержала возвращение к очных встреч, но не в Минске

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Андрей Костин рассказал, что Украина поддержала возвращение к очных встреч, но не в Минске. Переговоры проводят в онлайн-формате с марта 2020 года.

"Н а экране человек, а рядом с ней еще двое. Тем более никто из нас не знает, кто еще на самом деле за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очных встреч", – рассказал Костин.

Цена на газ в Европе снова бьет рекорды

Стоимость декабрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE достигла сегодня $ 1204 за 1 тыс. М³, установив новый исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен 28 сентября.

Украинские обещают стабильные тарифы зимой

Кабмин, "Нафтогаз" и мэры украинских городов подписали меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после подписания меморандума колебания цен на газ не будут влиять на тарифы и анонсировал появление такого же меморандума, но со сроком действия на три года.

МЗ опубликовало список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации

МОЗ Украины отправило на согласование проект приказа об обязательной вакцинации против коронавируса представителей определенных профессий, рассказал глава ведомства Виктор Ляшко. Он сказал, что граждан, подлежащих обязательной вакцинации, но отказываться от прививок, освобождать не планируют, но и зарплату платить не будут, поскольку ожидают, что их отстранят от работы. Министерство опубликовало перечень этих профессий.