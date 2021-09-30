Разумков об инициативе Арахамии по отзыву главы Рады: Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил

Глава Рады намерен отстаивать свою позицию. По словам Разумкова, у него нет конфликта с парламентской фракцией "Слуга народа".

"У меня действительно нет конфликта. Если его хотят создать, это другой вопрос… У меня не было конфликтных ситуаций ни с фракцией, тем более меня не пригласили на фракцию, чтобы о чем-то поговорить, обсудить какие-то конфликты. Думаю просто, что была задача. Давид Георгиевич [Арахамия] ее выполнил", – сказал Разумков.

Спикер парламента не сказал, от кого поступила задача о его отзыве.

"Я не знаю от кого. Я думаю, что это коллективное решение, если не было заседания фракции ["Слуга народа"]", – отметил Разумков.

Он добавил, что если его пригласят на фракцию, то "лично придет".

"Я думаю, что я смогу ответить на каждый из вопросов", – подчеркнул спикер парламента.