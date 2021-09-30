Разумков об инициативе Арахамии по отзыву главы Рады: Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил

Глава Рады намерен отстаивать свою позицию. По словам Разумкова, у него нет конфликта с парламентской фракцией "Слуга народа".
"У меня действительно нет конфликта. Если его хотят создать, это другой вопрос… У меня не было конфликтных ситуаций ни с фракцией, тем более меня не пригласили на фракцию, чтобы о чем-то поговорить, обсудить какие-то конфликты. Думаю просто, что была задача. Давид Георгиевич [Арахамия] ее выполнил", – сказал Разумков.
Спикер парламента не сказал, от кого поступила задача о его отзыве.
"Я не знаю от кого. Я думаю, что это коллективное решение, если не было заседания фракции ["Слуга народа"]", – отметил Разумков.
Он добавил, что если его пригласят на фракцию, то "лично придет".
"Я думаю, что я смогу ответить на каждый из вопросов", – подчеркнул спикер парламента.
Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник из-за того, что спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.
Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.
Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.
30 сентября Разумков заявил, что Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.