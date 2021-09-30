"Голос" не будет голосовать за отставку Разумкова – Рудик

"Прежде всего, спикер в парламенте – не представитель монобольшинства. Это человек, который занимается организацией работы и соблюдением правил. То есть человек, который должен делать так, чтобы у власти и оппозиции были одинаковые возможности – как доступы к трибуне, так и вообще к работе в парламенте. Это является чрезвычайно важным. У нас, как у фракции "Голос", нет претензий к господину Разумкову с точки зрения того, каким образом он выполняет свою работу. Поэтому, конечно, мы не будем голосовать за его отставку", – подчеркнула нардеп.

По ее мнению, место Разумкова может занять человек, более лояльный к Офису президента.

"Мы считаем, что в последнюю неделю, когда господин Разумков был на больничном, то, что происходило в Верховной Раде, – это стыд и произвол. И мы видим, что если сейчас снимут Разумкова и назначат кого-то другого, более лояльного к Офису президента, такой беспредел будет продолжаться. Парламент будут "ломать через колено", – считает Рудик.