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СМИ сообщили, что Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова. Гетманцев опроверг это

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Конфликт с Разумковым во фракции "Слуги народа" назвали "сложной производственной ситуацией"
Конфликт с Разумковым во фракции "Слуги народа" назвали "сложной производственной ситуацией"
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Офис президента Украины планирует отправить в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом 24 сентября написал "Телеграф".

По информации издания, сбором голосов за отставку спикера занимается глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Преемником Разумкова может стать вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Сейчас, по подсчетам, есть до 180 депутатов, готовых поддержать это решение. В основном, это "Слуга народа", а еще группы "Довіра" и "За майбутнє", которые ориентируются на [бизнесмена] Игоря Коломойского. Но и с ними могут быть проблемы, часть депутатов просто могут не прийти на заседание в этот день", – сказал источник издания. 

По информации журналистов, предложение поддержать отставку спикера получили представители и других фракций, в частности нардепы от "Голоса". В других фракциях "Телеграфу" сказали, что вряд ли будут поддерживать отставку спикера, если этот вопрос вынесут на голосование.

"Он делает все, чтобы в парламенте придерживались регламента, чтобы каждый нардеп имел возможность высказать свою точку зрения. В случае его замены любая позиция, кроме позиции монобольшинства, будет заблокирована", – считает нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Павленко. 

Замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев сказал, что ситуация с Разумковым показывает, что в "Слуге народа" "не умеют ценить свои кадры".

"Они умеют только использовать, потом вытереть ноги и пойти дальше. Разумков придерживается регламента, соблюдает принципы парламентаризма, и, возможно, как раз с этим и связаны все эти разговоры про отставку", – отметил народный депутат.

Народный депутат от "Слугии народа" Даниил Гетманцев 24 сентября опроверг информацию о сборе подписей, написало агентство "Интерфакс-Украина".

"Неправда, ни одной подписи не собирается, никому подписные листы не выданы", – сказал он.

Разногласия партии с Разумковым он назвал профессиональной дискуссией.

"К сожалению, он занял немножко другую позицию по вопросу деолигархизации, чем этого хотелось бы партии. Но он также имеет право на свою позицию, это же свободный человек, у него такая высокая должность в государстве. Мы с ним дискутируем. Если мы найдем с ним определенный компромисс, то это будет классно. Если он будет препятствовать выполнению тех программных обещаний, с которыми мы шли на выборы, то будем продолжать с ним эти консультации", – сказал Гетманцев.

Контекст:

Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.  

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла к рассмотрению обращение Разумкова и рассмотрит его в середине декабря.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

В тот же день Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" говорил, что за должность главы Рады "держаться не будет".

Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

Теги: Украина, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Офис президента Украины
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