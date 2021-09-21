В оппозиции выступили против возможной отставки Разумкова

Разумков говорил, что не будет держаться за должность Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сказала, что "Евросолидарность" не будет голосовать за отставку Разумкова. Она напомнила, что политик возглавлял предвыборный список партии "Слуга народа".

Теперь он, по мнению Геращенко, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским несет ответственность за "весь балаган, который они привели в парламент".

"Но надо отдать должное – он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента", – сказала Геращенко.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк сказал, что Разумков выполняет свою задачу "и очень хорошо, что работает по регламенту".

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко сказал, что спикер "занимает абсолютно государственную позицию". По его мнению, Разумкова хотят заменить, так как он "не полностью ручной и не выполняет все прихоти Офиса президента".

Монобольшинство не отважится на отставку Разумкова, считает заместитель главы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев.

"Мне кажется, что обсуждение этой темы сейчас является преждевременным, потому что все-таки где-то в глубине души думаю, что хоть в политике можно пойти на любую подлость, но на такую вряд ли решатся", – сказал он.