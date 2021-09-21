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ПОЛИТИКА

В оппозиции выступили против возможной отставки Разумкова

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Разумков говорил, что не будет держаться за должность
Разумков говорил, что не будет держаться за должность
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Представители оппозиционных фракций в Верховной Раде 21 сентября высказались против идеи об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сказала, что "Евросолидарность" не будет голосовать за отставку Разумкова. Она напомнила, что политик возглавлял предвыборный список партии "Слуга народа".

Теперь он, по мнению Геращенко, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским несет ответственность за "весь балаган, который они привели в парламент".

"Но надо отдать должное – он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента", – сказала Геращенко.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк сказал, что Разумков выполняет свою задачу "и очень хорошо, что работает по регламенту".

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко сказал, что спикер "занимает абсолютно государственную позицию". По его мнению, Разумкова хотят заменить, так как он "не полностью ручной и не выполняет все прихоти Офиса президента".

Монобольшинство не отважится на отставку Разумкова, считает заместитель главы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев.

"Мне кажется, что обсуждение этой темы сейчас является преждевременным, потому что все-таки где-то в глубине души думаю, что хоть в политике можно пойти на любую подлость, но на такую вряд ли решатся", – сказал он.

Контекст:

Разумков стал спикером Верховной Рады IX созыва в августе 2019 года.

18 сентября 2021 года он сам говорил, что слухи о его отставке ходят давно и что за должность держаться не будет. 21 сентября первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что пока вопрос об отставке Разумкова в Раде не стоит, но "всякое может быть".

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков "не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера", когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады

Законопроект об олигархах включили в повестку Рады на этой неделе, но Разумков заявил, что он не готов к рассмотрению в сессионном зале. 

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он не только обратился в Венецианскую комиссию, но и подавал свои правки к законопроекту. Комиссия приняла к рассмотрению  обращение Разумкова. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 21 сентября, что у Разумкова и партии – мировоззренческий конфликт. Он не исключает, что в ситуацию вмешается Зеленский и решения будут "жесткими"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оппозиция, ВО Батьківщина, Ирина Геращенко, Сергей Соболев, Юрий Бойко, отставка, Слуга народа, Дмитрий Разумков, партия Голос, Европейская солидарность, Ярослав Железняк
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