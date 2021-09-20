Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о деолигархизации и повышении налогов

21 сентября в Раде представят проект закона о госбюджете на 2022 год Фото: rada.gov.ua

Спикер парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение фракции "Слуга народа" включить в повестку дня пленарной недели законопроекты об олигархах и о госбюджете. Оно было поддержано.

При этом он заявил, что эти законопроекты не готовы к рассмотрению в Раде.

"Мы включаем в повестку дня законопроекты, не готовые к рассмотрению. Решение будет принимать согласительный совет. Нет ни таблиц, ни выводов главного юридического управления, ни многих других вопросов, которые будут связаны с ними", – сказал он.

Также Разумков подчеркнул, что 21 сентября в Раде представят проект закона о госбюджете на 2022 год.