В объединение "Справедливость" в Раде вошли 11 нардепов от "Голоса". Они избрали свое руководство

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения "Справедливость" и о недоверии главе фракции Железняку. В объединение тогда вошли 10 человек. Они инициировали исключение из состава фракции главы партии Киры Рудик.

В "Голосе", комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состава фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

Возглавили объединение нардепы Юлия Клименко и Александра Устинова.

Сейчас, по словам нардепа Юлии Клименко, в объединение входят 11 человек: кроме нее и Устиновой, это Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин. Всего во фракции, согласно сайту Рады, 20 человек.

Соответствующее письмо уже направили руководству Верховной Рады, а также руководителям депутатских фракций и групп, сообщает "Бабель" со ссылкой на пресс-службу объединения. Отмечается, что руководить объединением нардепы собираются по очереди, на основе ротации.

"Учитывая, что номинальный "глава" фракции не представляет позицию большинства представителей фракции и выдает свою позицию за позицию большинства депутатов, большинство депутатов фракции избрали своих легитимных представителей", – прокомментировал ситуацию Юрчишин.

Устинова пообещала, что приоритетами депутатов по-прежнему будут реформа правоохранительных органов, борьба с коррупцией, развитие общин, а также защита проукраинского и европейского движения страны, территориальной целостности и языка от пророссийских сил в парламенте.