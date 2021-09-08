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ПОЛИТИКА

В объединение "Справедливость" в Раде вошли 11 нардепов от "Голоса". Они избрали свое руководство

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В объединение вошли 11 нардепов из 20 членов фракции "Голос"
В объединение вошли 11 нардепов из 20 членов фракции "Голос"
Фото: Ольга Стефанишина / Facebook

11 народных депутатов из фракции "Голос", которые создали собственное объединение "Справедливость", избрали руководство объединения. Об этом сообщила нардеп Ольга Стефанишина в Facebook 7 сентября, в первый день работы Рады после каникул.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения "Справедливость" и о недоверии главе фракции Железняку. В объединение тогда вошли 10 человек. Они инициировали исключение из состава фракции главы партии Киры Рудик.

В "Голосе", комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состава фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

Возглавили объединение нардепы Юлия Клименко и Александра Устинова.

https://www.facebook.com/ostefanyshyna/posts/312891250614293

Сейчас, по словам нардепа Юлии Клименко, в объединение входят 11 человек: кроме нее и Устиновой, это Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин. Всего во фракции, согласно сайту Рады, 20 человек.

https://www.facebook.com/Klymenko.me/posts/2905219429732704

Соответствующее письмо уже направили руководству Верховной Рады, а также руководителям депутатских фракций и групп, сообщает "Бабель" со ссылкой на пресс-службу объединения. Отмечается, что руководить объединением нардепы собираются по очереди, на основе ротации.

"Учитывая, что номинальный "глава" фракции не представляет позицию большинства представителей фракции и выдает свою позицию за позицию большинства депутатов, большинство депутатов фракции избрали своих легитимных представителей", – прокомментировал ситуацию Юрчишин.

Устинова пообещала, что приоритетами депутатов по-прежнему будут реформа правоохранительных органов, борьба с коррупцией, развитие общин, а также защита проукраинского и европейского движения страны, территориальной целостности и языка от пророссийских сил в парламенте.

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк.

В "Голосе" с весны продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от "Голоса" опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из "Голоса". Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

На съезде партии "Голос" 29 июля из политсилы исключили семерых нардепов, вошедших в объединение "Справедливость".

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Юлия Клименко, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, Александра Устинова, партия Голос, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Владимир Цабаль, Ольга Стефанишина, Наталья Пипа, Ярослав Рущишин
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