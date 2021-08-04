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Глава Ивано-Франковской ячейки "Голоса" вышел из партии и обвинил Рудик в давлении

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Тищенко: Рудик позвонила и сказала, что я голосовал не так, как надо
Тищенко: Рудик позвонила и сказала, что я голосовал не так, как надо
Фото: Володимир Тищенко / Facebook

Глава Ивано-Франковской ячейки партии "Голос" Владимир Тищенко решил сложить полномочия и выйти из партии. Об этом он сообщил в Facebook.

Он пояснил, что во время съезда партии не поддержал ни исключение из партии "неугодных" нардепов, ни изменения в устав, ни исключение из политсовета Ростислава Добоша и Виктора Евпака.

"Но голосов хватило, чтобы председатель партии получила полностью подконтрольный политсовет. После съезда Кира Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, что я голосовал не так, как надо. Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется. На самом деле, я обязан тем людям, которых убедил присоединиться к партии, и избирателям, которые поддержали "Голос" в Ивано-Франковской области на местных выборах", – написал политик.

Тищенко обвинил Рудик в том, что она отстранила от управления людей, которые создавали партию, и поставила собственные амбиции выше идеологических ценностей.

"В результате таки получила карманную партию, но потеряла доверие большинства ее членов и главное – доверие своих избирателей. Я не собираюсь превращаться в чью-то марионетку и отказываюсь участвовать в тех токсичных процессах, которые происходят в уже карманной партии "Голос", – добавил он.

https://www.facebook.com/mbainvest/posts/4315824051819932

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В "Голосе" с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из "Голоса" его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

По итогу партия вынесла предупреждение шести нардепамЮрчишину, Александре Устиновой, Соломии Бобровской, Ольге Стефанишиной, Роману Лозинскому и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от "Голоса", которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". 

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошло 10 человек: Стефанишина, Бобровская, Юрчишин, Устинова, Лозинский, Цабаль, а также Галина Васильченко, Юлия Клименко, Наталья Пипа и Андрей Шараскин. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

29 июля на съезде партии из нее исключили Устинову, Стефанишину, Лозинского, Юрчишина, Цабаля, Клименко и Бобровскую.

Теги: Украина, Ивано-Франковск, партия Голос, Кира Рудик
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