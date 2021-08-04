Глава Ивано-Франковской ячейки "Голоса" вышел из партии и обвинил Рудик в давлении

Тищенко: Рудик позвонила и сказала, что я голосовал не так, как надо Фото: Володимир Тищенко / Facebook

Он пояснил, что во время съезда партии не поддержал ни исключение из партии "неугодных" нардепов, ни изменения в устав, ни исключение из политсовета Ростислава Добоша и Виктора Евпака.

"Но голосов хватило, чтобы председатель партии получила полностью подконтрольный политсовет. После съезда Кира Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, что я голосовал не так, как надо. Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется. На самом деле, я обязан тем людям, которых убедил присоединиться к партии, и избирателям, которые поддержали "Голос" в Ивано-Франковской области на местных выборах", – написал политик.

Тищенко обвинил Рудик в том, что она отстранила от управления людей, которые создавали партию, и поставила собственные амбиции выше идеологических ценностей.

"В результате таки получила карманную партию, но потеряла доверие большинства ее членов и главное – доверие своих избирателей. Я не собираюсь превращаться в чью-то марионетку и отказываюсь участвовать в тех токсичных процессах, которые происходят в уже карманной партии "Голос", – добавил он.