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Ивано-Франковская городская ячейка "Голоса" вышла из партии в полном составе

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"Мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках", говорится в заявлении Ивано-Франковской ячейки партии
"Мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках", – говорится в заявлении Ивано-Франковской ячейки партии
Фото: Голос. Івано-Франківськ / Facebook

Команда Ивано-Франковской городской организации партии "Голос" в полном составе вышла из политсилы. Об этом говорится в заявлении организации в Facebook, опубликованном ночью 5 августа.

Накануне политсилу покинул глава Ивано-Франковской ячейки Владимир Тищенко. "После съезда [лидер партии] Кира Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, что я голосовал не так, как надо", – заявил он.

В заявлении команды Ивано-Франковской городской организации говорится, что руководство "Голоса" "пренебрегло принципами и идеями" честности, открытости, прозрачности и демократичности. "Мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках", – подчеркивается в сообщении.

"Вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать в ней власть, и распределить ее между своими доверенными людьми. Точкой невозврата стала имитация так называемого съезда партии, который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик", – заявили в ячейке. 

Авторы заявления добавили, что не прекращают свою работу и продолжат "делать все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины".

https://www.facebook.com/golos.if.city/posts/361492865385622

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В "Голосе" с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из "Голоса" его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

По итогу партия вынесла предупреждение шести нардепамЮрчишину, Александре Устиновой, Соломии Бобровской, Ольге Стефанишиной, Роману Лозинскому и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от "Голоса", которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". 

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошло 10 человек: Стефанишина, Бобровская, Юрчишин, Устинова, Лозинский, Цабаль, а также Галина Васильченко, Юлия Клименко, Наталья Пипа и Андрей Шараскин. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

29 июля на съезде партии из нее исключили Устинову, Стефанишину, Лозинского, Юрчишина, Цабаля, Клименко и Бобровскую.

Теги: Ивано-Франковск, политика, съезд, партия Голос, партия, Кира Рудик
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