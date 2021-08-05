Ивано-Франковская городская ячейка "Голоса" вышла из партии в полном составе

"Мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках", – говорится в заявлении Ивано-Франковской ячейки партии Фото: Голос. Івано-Франківськ / Facebook

Накануне политсилу покинул глава Ивано-Франковской ячейки Владимир Тищенко. "После съезда [лидер партии] Кира Рудик позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, что я голосовал не так, как надо", – заявил он.

В заявлении команды Ивано-Франковской городской организации говорится, что руководство "Голоса" "пренебрегло принципами и идеями" честности, открытости, прозрачности и демократичности. "Мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках", – подчеркивается в сообщении.

"Вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать в ней власть, и распределить ее между своими доверенными людьми. Точкой невозврата стала имитация так называемого съезда партии, который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик", – заявили в ячейке.

Авторы заявления добавили, что не прекращают свою работу и продолжат "делать все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины".