В "Слуге народа" заявили, что на заседании фракции не обсуждалась отставка Разумкова

"Вместе с тем напоминаю, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти", – отметила Палийчук.
Комментируя заявление Разумкова, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку, Палийчук подчеркнула, что это право народного депутата, которым может воспользоваться любой парламентарий.
Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.
Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.
Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.