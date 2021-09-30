В "Слуге народа" заявили, что на заседании фракции не обсуждалась отставка Разумкова

Сегодня Разумков (на фото) заявил, что Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Вместе с тем напоминаю, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти", – отметила Палийчук.

Комментируя заявление Разумкова, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку, Палийчук подчеркнула, что это право народного депутата, которым может воспользоваться любой парламентарий.