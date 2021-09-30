Разумков назвал "бесповоротным шагом" вероятный запуск процедуры его отставки

Разумков отметил, что отправить в отставку можно кого угодно Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров. Но все также понимают, что это будет бесповоротный шаг, даже если сигнальное голосование проводить в чатах", – сказал он.

Спикер считает, что в ситуации с отправкой в Венецианскую комиссию законопроекта об олигархах, с чем связаны слухи о его отставке, он "сделал все правильно".

Разумков подчеркнул, что с президентом Украины Владимиром Зеленским он не обсуждал вопрос своей отставки, и отметил, что "можно отправить кого угодно в отставку", но в данном случае решение принимает Верховная Рада.