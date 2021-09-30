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Разумков назвал "бесповоротным шагом" вероятный запуск процедуры его отставки

Разумков отметил, что отправить в отставку можно кого угодно
Разумков отметил, что отправить в отставку можно кого угодно
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что о его возможной отставке говорят только в кулуарах. Об этом спикер заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 30 сентября.

"Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров. Но все также понимают, что это будет бесповоротный шаг, даже если сигнальное голосование проводить в чатах", – сказал он.

Спикер считает, что в ситуации с отправкой в Венецианскую комиссию законопроекта об олигархах, с чем связаны слухи о его отставке, он "сделал все правильно".

Разумков подчеркнул, что с президентом Украины Владимиром Зеленским он не обсуждал вопрос своей отставки, и отметил, что "можно отправить кого угодно в отставку", но в данном случае решение принимает Верховная Рада.

Контекст:

Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

Теги: Верховная Рада, Венецианская комиссия, отставка, закон, законопроект, олигархи, голосование, президент, Слуга народа, Дмитрий Разумков, спикер
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