Разумков рассказал, как исправить правовую коллизию в законопроекте Зеленского об олигархах

В то же время, по мнению Разумкова, Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации согласно процедуре, предусмотренной ст. 131 регламента.
"Его не нужно переголосовывать. Есть процедура, согласно статье 131-й, но она работает, если закон голосовался по регламенту, согласно Конституции... Я как председатель Верховной Рады считаю, что был нарушен регламент. Поэтому запускать 131-ю статью, переголосовать какие-то поправки – это будет неправильным. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов, потому что в законопроекте учтены мои поправки", – пояснил спикер парламента.
По словам Разумкова, 5 октября Рада планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене законопроекта о деолигархизации, которые блокируют подписание документа.
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.
Представитель Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов "ввели в заблуждение работники аппарата Рады".
"Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а, следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", – пояснил Вениславский.
Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.
"Первый вариант – по инициативе главы Верховной Рады устранить эти ошибки. Если председатель Верховной Рады не желает – у нас есть шесть месяцев для того, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, поскольку он вступает в силу через шесть месяцев", – аргументировал Стефанчук.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. До этого в комиссии "настаивали" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.