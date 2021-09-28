Депутаты из "Европейской солидарности" подали заявления в НАБУ, ГБР и прокуратуру из-за закона об олигархах

Депутаты считают, что во время голосования были нарушены нормы регламента Фото: rada.gov.ua

"На прошлой неделе в стенах парламента был не просто грубо нарушен закон, а были совершены криминальные действия. Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой деолигархизации. Эти нарушения были продолжены и во время заседания", – заявил лидер фракции Артур Герасимов.

Депутаты подчеркнули, что во время голосования были совершены преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь о ст. 364 (злоупотребление властью) и ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата).

"Преступление, предусмотренное статьями Уголовного кодекса, – препятствование деятельности народного депутата, превышение полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия – это процедура. А закон – это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу. Это следствие таких незаконных, преступных действий. Когда в спешке, фактически насилуя регламент и процедуру, было принято взаимно противоречивые решения, и это также является частью этого преступления", – объяснил народный депутат Ростислав Павленко.

Депутаты "Европейской солидарности" считают, что ответственность должны понести первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Этот закон дает абсолютно внеконституционные полномочия президенту [Владимиру Зеленскому] через СНБО назначать того или иного политика или неугодного ему олигархом и таким образом оказывать давление на общество. Закон имеет целью позволить президенту Зеленскому овладеть четвертой ветвью власти, которой является медиа, перераспределить медиарынок и взять контроль над независимыми средствами массовой информации", – считает нардеп Владимир Вятрович.

Он также убежден, что закон был принят с нарушением парламентских процедур и регламента, так как "депутатов лишили их законного права озвучки своих поправок".