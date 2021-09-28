Депутаты из "Европейской солидарности" подали заявления в НАБУ, ГБР и прокуратуру из-за закона об олигархах

"На прошлой неделе в стенах парламента был не просто грубо нарушен закон, а были совершены криминальные действия. Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой деолигархизации. Эти нарушения были продолжены и во время заседания", – заявил лидер фракции Артур Герасимов.
Депутаты подчеркнули, что во время голосования были совершены преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь о ст. 364 (злоупотребление властью) и ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата).
"Преступление, предусмотренное статьями Уголовного кодекса, – препятствование деятельности народного депутата, превышение полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия – это процедура. А закон – это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу. Это следствие таких незаконных, преступных действий. Когда в спешке, фактически насилуя регламент и процедуру, было принято взаимно противоречивые решения, и это также является частью этого преступления", – объяснил народный депутат Ростислав Павленко.
Депутаты "Европейской солидарности" считают, что ответственность должны понести первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.
"Этот закон дает абсолютно внеконституционные полномочия президенту [Владимиру Зеленскому] через СНБО назначать того или иного политика или неугодного ему олигархом и таким образом оказывать давление на общество. Закон имеет целью позволить президенту Зеленскому овладеть четвертой ветвью власти, которой является медиа, перераспределить медиарынок и взять контроль над независимыми средствами массовой информации", – считает нардеп Владимир Вятрович.
Он также убежден, что закон был принят с нарушением парламентских процедур и регламента, так как "депутатов лишили их законного права озвучки своих поправок".
23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявили, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. После принятия закона во втором чтении глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Зеленского предоставить одобренный Радой текст закона.