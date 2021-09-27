Нардеп Железняк заявил, что власть пытается задним числом исправить текст законопроекта об олигархах и стенограмму заседания

"А что там с олигархами и законом о них? А никто не знает. Вместо триумфа от принятия своего "флагманского" закона власть уже три дня пытается объяснить, что же там приняли, и задним числом исправить и текст, и стенограмму. Ответственные за голосование находят уже десятую версию, почему "Рафик ни в чем не виноват". А оппозиция от гневного "вы в четверг разрушили парламентаризм" (что правда) перешла к откровенному троллингу о наличии трех статей 5", – написал политик.
24 сентября он сообщал, что в результате одновременного учета поправок № 396, №398 и №406 в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки было принято решение об изложении статьи 5 в трех различных редакциях. Таким образом, в законопроекте появились взаимоисключающие нормы: одна гласит, что решение о признании человека олигархом принимает СНБО, другая – что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (поправка спикера Рады Дмитрия Разумкова).
Сегодня Железняк объяснил, почему, с его точки зрения, с голосованием по этому законопроекту вышла такая путаница.
"Почему так случилось? Ну потому что одним очень хотелось до приземления самолета из Нью-Йорка получить голосование. Другим – показать лояльность. Кто-то искренне хотел именно на этом законе "отомстить всем тем, из-за кого были вынуждены сидеть целый день и голосовать эти проклятые правки". То есть логика – банальное удовлетворение собственных амбиций и нечто вроде мести за обиды. Необходимости идти вне регламента никакой. Если только не помочь всем тем, кто хочет в будущем отменить закон. Ну мы же верим, что власть действительно борется с олигархами? Здесь дело важное, а вы три-четыре часа для его рассмотрения хотите дополнительно", – заявил нардеп.
Он сравнил соблюдение процедуры принятия законопроектов с ситуацией в боксе.
"Пока боксеры сражаются на ринге по правилам, понятно, кто победитель. Даже если ждать надо все 12 раундов. А когда посреди 3-го раунда, имея своего 100% рефери, кто-то один вытянет кувалду из перчатки и начнет ею бить оппонента... его победа, может, и будет быстрой, но такой себе. И если нарушили регламент и сделали ошибки, то будет трудно найти в том же регламенте ответ, как эти ошибки исправлять. И можно сколько угодно рассказывать о "революционной необходимости", но эту необходимость должны подтвердить своими подписями люди. Например, работники аппарата Рады. Они уже за 30 лет наблюдали таких революционеров сотнями. И, в отличие от многих во власти, знают, что политика и политики очень быстро меняются, а в правоохранительных органах все видят (да и видео трансляции есть). Поэтому "революционную необходимость" как-то не очень воспринимают как аргумент для подделки документов", – подчеркнул Железняк.
При этом в ситуации с законом об олигархах он нашел и "положительные элементы".
"Хотя бы потому, что все, может, поймут, зачем вообще-то регламент нужен. И, возможно, после двух недель героического исправления всех тех героически сделанных ошибок все "победуны" сделают выводы, что в принципе можно было эти 3.00 и подождать. Ну приняли бы, когда ребята уже из Борисполя приехали к себе на Банковую", – подытожил политик.
23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявили, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. После принятия закона во втором чтении глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить одобренный Радой текст закона.