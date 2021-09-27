Нардеп Железняк заявил, что власть пытается задним числом исправить текст законопроекта об олигархах и стенограмму заседания

"А что там с олигархами и законом о них? А никто не знает. Вместо триумфа от принятия своего "флагманского" закона власть уже три дня пытается объяснить, что же там приняли, и задним числом исправить и текст, и стенограмму. Ответственные за голосование находят уже десятую версию, почему "Рафик ни в чем не виноват". А оппозиция от гневного "вы в четверг разрушили парламентаризм" (что правда) перешла к откровенному троллингу о наличии трех статей 5", – написал политик.

24 сентября он сообщал, что в результате одновременного учета поправок № 396, №398 и №406 в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки было принято решение об изложении статьи 5 в трех различных редакциях. Таким образом, в законопроекте появились взаимоисключающие нормы: одна гласит, что решение о признании человека олигархом принимает СНБО, другая – что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (поправка спикера Рады Дмитрия Разумкова).

Сегодня Железняк объяснил, почему, с его точки зрения, с голосованием по этому законопроекту вышла такая путаница.

"Почему так случилось? Ну потому что одним очень хотелось до приземления самолета из Нью-Йорка получить голосование. Другим – показать лояльность. Кто-то искренне хотел именно на этом законе "отомстить всем тем, из-за кого были вынуждены сидеть целый день и голосовать эти проклятые правки". То есть логика – банальное удовлетворение собственных амбиций и нечто вроде мести за обиды. Необходимости идти вне регламента никакой. Если только не помочь всем тем, кто хочет в будущем отменить закон. Ну мы же верим, что власть действительно борется с олигархами? Здесь дело важное, а вы три-четыре часа для его рассмотрения хотите дополнительно", – заявил нардеп.

Он сравнил соблюдение процедуры принятия законопроектов с ситуацией в боксе.

"Пока боксеры сражаются на ринге по правилам, понятно, кто победитель. Даже если ждать надо все 12 раундов. А когда посреди 3-го раунда, имея своего 100% рефери, кто-то один вытянет кувалду из перчатки и начнет ею бить оппонента... его победа, может, и будет быстрой, но такой себе. И если нарушили регламент и сделали ошибки, то будет трудно найти в том же регламенте ответ, как эти ошибки исправлять. И можно сколько угодно рассказывать о "революционной необходимости", но эту необходимость должны подтвердить своими подписями люди. Например, работники аппарата Рады. Они уже за 30 лет наблюдали таких революционеров сотнями. И, в отличие от многих во власти, знают, что политика и политики очень быстро меняются, а в правоохранительных органах все видят (да и видео трансляции есть). Поэтому "революционную необходимость" как-то не очень воспринимают как аргумент для подделки документов", – подчеркнул Железняк.

При этом в ситуации с законом об олигархах он нашел и "положительные элементы".

"Хотя бы потому, что все, может, поймут, зачем вообще-то регламент нужен. И, возможно, после двух недель героического исправления всех тех героически сделанных ошибок все "победуны" сделают выводы, что в принципе можно было эти 3.00 и подождать. Ну приняли бы, когда ребята уже из Борисполя приехали к себе на Банковую", – подытожил политик.