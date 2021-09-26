Действие закона об олигархах отразится на кошельках украинцев – Милованов

Милованов считает, что от закона об олигархах будет прямой и непрямой эффект Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Журналистка спросила у него, "как такие шаги по поводу олигархов отразятся на экономике и, в принципе, на кошельке граждан Украины".

"Со временем – да, потому что влияние олигархов на парламент уменьшится. Механизм такой – олигархи меньше искажают цены через решения парламента и Кабинета Министров в своих интересах. Это означает, что государственные и частные неолигархические компании будут зарабатывать больше денег. Цены будут более рыночными. Будет больше налогов заплачено в бюджет. У людей будет больше зарплата", – сказал Милованов.

По его словам, прямой эффект будет достигнут за счет того, что "Пенсионный фонд будет больше, будет больше поддержка врачей, военных".

"А непрямой эффект – из-за того, что будет меньше искажений на рынке, маленьким и средним компаниям будет легче развиваться. И со временем наша экономика будет лучше, будет больше экономический рост, и будет создаваться средний класс", – объяснил Милованов.