Действие закона об олигархах отразится на кошельках украинцев – Милованов

Журналистка спросила у него, "как такие шаги по поводу олигархов отразятся на экономике и, в принципе, на кошельке граждан Украины".
"Со временем – да, потому что влияние олигархов на парламент уменьшится. Механизм такой – олигархи меньше искажают цены через решения парламента и Кабинета Министров в своих интересах. Это означает, что государственные и частные неолигархические компании будут зарабатывать больше денег. Цены будут более рыночными. Будет больше налогов заплачено в бюджет. У людей будет больше зарплата", – сказал Милованов.
По его словам, прямой эффект будет достигнут за счет того, что "Пенсионный фонд будет больше, будет больше поддержка врачей, военных".
"А непрямой эффект – из-за того, что будет меньше искажений на рынке, маленьким и средним компаниям будет легче развиваться. И со временем наша экономика будет лучше, будет больше экономический рост, и будет создаваться средний класс", – объяснил Милованов.
23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявили, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. После принятия закона во втором чтении глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить одобренный Радой текст закона.