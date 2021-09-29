Разумков: Я был бы первым спикером Рады, которого сняли за то, что не позволил нарушить закон

Видеозапись эфира опубликована в Facebook спикера Рады.

Арахамия говорил 23 сентября, что если бы Разумков присутствовал на заседании парламента и выступил против сокращенного рассмотрения законопроекта о деолигархизации, то это могло бы стать точкой невозврата для отношений фракции и спикера. Он добавил, что фракция настаивала бы на своем решении и это "была бы точка бифуркации".

"Я был бы первым спикером Рады, которого сняли за то, что не позволил нарушить закон", – подчеркнул Разумков.

Глава Рады в который раз добавил, что "не будет держаться за должность" только для того, чтобы ее сохранить.

"Я эти два года строил свою работу и работу парламента на том, что мы должны идти по закону... Мы не можем принимать законы с нарушением закона. Это принципиальная позиция, – пояснил Разумков. – Потому что когда ты принимаешь закон, нарушая закон, затем требовать от людей, чтобы они придерживались этих законов, по меньшей мере нечестно".