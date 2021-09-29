Разумков: Я был бы первым спикером Рады, которого сняли за то, что не позволил нарушить закон

Видеозапись эфира опубликована в Facebook спикера Рады.
Арахамия говорил 23 сентября, что если бы Разумков присутствовал на заседании парламента и выступил против сокращенного рассмотрения законопроекта о деолигархизации, то это могло бы стать точкой невозврата для отношений фракции и спикера. Он добавил, что фракция настаивала бы на своем решении и это "была бы точка бифуркации".
"Я был бы первым спикером Рады, которого сняли за то, что не позволил нарушить закон", – подчеркнул Разумков.
Глава Рады в который раз добавил, что "не будет держаться за должность" только для того, чтобы ее сохранить.
"Я эти два года строил свою работу и работу парламента на том, что мы должны идти по закону... Мы не можем принимать законы с нарушением закона. Это принципиальная позиция, – пояснил Разумков. – Потому что когда ты принимаешь закон, нарушая закон, затем требовать от людей, чтобы они придерживались этих законов, по меньшей мере нечестно".
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Разумков считает, что сокращенной процедуры, по которой принимался закон о деолигархизации, – "такой процедуры нет".
"Это не 119-я статья, это комбинация двух статей – 119-й и 45-й. В 45-й – части ее противоречат друг другу. И это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс, – отмечал спикер Рады Разумков.
Кроме того, голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.
Представитель Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов "ввели в заблуждение работники аппарата Рады".
"Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а, следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", – пояснил Вениславский.
Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.
"Первый вариант – по инициативе главы Верховной Рады устранить эти ошибки. Если председатель Верховной Рады не желает – у нас есть шесть месяцев для того, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, поскольку он вступает в силу через шесть месяцев", – аргументировал Стефанчук.
По мнению Разумкова, Зеленский должен заветировать свой законопроект об олигархах и вернуть документ в Раду с предложениями главы государства или же подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в НАПК.