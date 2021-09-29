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Разумков: Я был бы первым спикером Рады, которого сняли за то, что не позволил нарушить закон

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Разумков: Мы не можем принимать законы с нарушением закона
Разумков: Мы не можем принимать законы с нарушением закона
Фото: rada.gov.ua

Парламент не может принимать законы с нарушением закона. На этом настаивает глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил об этом 28 сентября в эфире телеканала "Наш", комментируя высказывания главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии относительно позиции Разумкова при голосовании за законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

Видеозапись эфира опубликована в Facebook спикера Рады.

Арахамия говорил 23 сентября, что если бы Разумков присутствовал на заседании парламента и выступил против сокращенного рассмотрения законопроекта о деолигархизации, то это могло бы стать точкой невозврата для отношений фракции и спикера. Он добавил, что фракция настаивала бы на своем решении и это "была бы точка бифуркации".

"Я был бы первым спикером Рады, которого сняли за то, что не позволил нарушить закон", – подчеркнул Разумков.

Глава Рады в который раз добавил, что "не будет держаться за должность" только для того, чтобы ее сохранить.

"Я эти два года строил свою работу и работу парламента на том, что мы должны идти по закону... Мы не можем принимать законы с нарушением закона. Это принципиальная позиция, – пояснил Разумков. – Потому что когда ты принимаешь закон, нарушая закон, затем требовать от людей, чтобы они придерживались этих законов, по меньшей мере нечестно".

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. 

Разумков считает, что сокращенной процедуры, по которой принимался закон о деолигархизации, – "такой процедуры нет".

"Это не 119-я статья, это комбинация двух статей – 119-й и 45-й. В 45-й – части ее противоречат друг другу. И это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс, – отмечал спикер Рады Разумков.

Кроме того, голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.

Представитель Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов "ввели в заблуждение работники аппарата Рады".

"Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а, следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", – пояснил Вениславский.

Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.

"Первый вариант – по инициативе главы Верховной Рады устранить эти ошибки. Если председатель Верховной Рады не желает – у нас есть шесть месяцев для того, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, поскольку он вступает в силу через шесть месяцев", – аргументировал Стефанчук.

По мнению Разумкова, Зеленский должен заветировать свой законопроект об олигархах и вернуть документ в Раду с предложениями главы государства или же подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в НАПК.

Теги: Украина, СНБО, народные депутаты, парламент, закон, законопроект, олигархи, голосование, НАПК, работа, деятельность, Слуга народа, Дмитрий Разумков, партия, Давид Арахамия, спикер, заседание, нарушение
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