Арахамия сказал, что Разумкову пока не отправляли приглашения на заседание "Слуги народа" в Трускавце

На вопрос, будет ли на мероприятии Разумков, Арахамия ответил: "На данный момент – нет, пока. Но это может измениться".

"Нет, пока не отсылали приглашение. Сейчас еще до конца не довели формат. Он же не член нашей фракции, он не фракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Но сейчас обсуждаем приглашенных гостей", – сказал Арахамия.

В то же время он объяснил, почему на мероприятие приглашен первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Стефанчук – менеджер проекта так называемой тройки. Когда мы разрабатывали законодательные инициативы, глава профильного комитета, профильный министр и заместитель главы Офиса президента по этому направлению. И Стефанчук курирует это направление. А "тройки" – у нас отведено несколько часов на презентацию этой программы, ее обсуждение и так далее", – сказал он.

27 сентября пресс-секретарь Ольга Туний сообщала, что он пока не получал приглашения посетить заседание "Слуги народа" в Трускавце. "Но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни в Западной Украине, в частности во Львовской области", – сказала она.