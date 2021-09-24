"Большая фракция". Корниенко рассказал, зачем "Слуга народа" едет в Трускавец

"У нас уже если Трускавец – то обязательно семинар, обучение. Это будет стратегическое заседание фракции. Мы его назвали "Большая фракция", как "Большое строительство" или "Большая реконструкция". Будет обновление наших экономических основ. Оно связано с планом трансформации страны, который президент презентовал в США несколько недель назад. И мы хотели, чтобы первыми в стране с этим планом ознакомились члены монобольшинства, так как депутаты вместе с правительством будут это все превращать в закон и в реальные дела в стране", – сказал он.

Контекст:

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала 21 сентября, что Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области. Издание отмечало, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. "Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание", – подчеркнула она. Спикер добавила, что место, где состоится встреча, еще определяют, но возможно, это будет "одна из областей на западе Украины".

В выездном расширенном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое запланировано на конец следующей недели, могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко 22 сентября.