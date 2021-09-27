Два дня в пятизвездочном отеле. В "Слуге народа" озвучили место и сроки проведения "Большой фракции"

В 2019 году в отеле Rixos в Трускавце проходил тренинг новоизбранных нардепов от "Слуги народа" Фото: rixos.ua

Об этом в партии сообщили 27 сентября, пишет "Укринформ".

На территории отеля будет работать медиацентр, там будут проходить брифинги руководства партии, нардепов и приглашенных гостей. Аккредитованных журналистов будут пропускать по COVID-сертификатам о вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста.

Как отмечает PavlovskyNews, в первый день заседание фракции будет проходить с 15.00 до 19.00, во второй – с 10.00 до вечера.

По информации Telegram-канала, вечером 2 октября состоится гала-концерт. PavlovskyNews пишет, что в "Слуге народа" обещали, что нардепы сами будут отплачивать проживание в отеле.