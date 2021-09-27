Разумков пока не получал приглашения на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце – пресс-секретарь

"Приглашения [в Трускавец] не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни в Западной Украине, в частности во Львовской области", – сказала она.

22 сентября Разумков также заявлял, что его не приглашали на заседание фракции в Трускавце. Глава партии и первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на вопрос, будет ли на собрании Разумков, ответил, что не уверен, так как это зависит от состояния здоровья спикера, который на то время находился на больничном из-за коронавируса. Глава парламента 26 сентября сообщал, что выздоровел.