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Разумков пока не получал приглашения на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце – пресс-секретарь

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Разумков собирается во Львовскую область с рабочей поездкой
Разумков собирается во Львовскую область с рабочей поездкой
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не получал приглашения на выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа", которое состоится в начале октября в Трускавце Львовской области. Об этом "Украинской правде" 27 сентября сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

"Приглашения [в Трускавец] не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни в Западной Украине, в частности во Львовской области", – сказала она.

22 сентября Разумков также заявлял, что его не приглашали на заседание фракции в Трускавце. Глава партии и первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на вопрос, будет ли на собрании Разумков, ответил, что не уверен, так как это зависит от состояния здоровья спикера, который на то время находился на больничном из-за коронавируса. Глава парламента 26 сентября сообщал, что выздоровел.

Контекст:

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила 21 сентября, что Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области. Издание отмечало, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. "Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание", – подчеркнула она. Спикер добавила, что место, где состоится встреча, еще определяют, но, возможно, это будет "одна из областей на западе Украины".

Глава партии, первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко назвал мероприятие "Большой фракцией", где нардепам расскажут о плане трансформации страны, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

В заседании, кроме Зеленского, могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко.

27 сентября стало известно, что стратегическое заседание фракции "Слуга народа", в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский, пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце Львовской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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