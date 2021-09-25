Разумков ответил, правда ли, что его хотят уволить с должности главы Рады

"Я надеюсь, что я свою работу хорошо делаю. Я понимаю, что кому-то, наверное, хочется, чтобы в кресле был кто-то другой", – подчеркнул глава парламента.
Разумкова перебил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, отметив, что на следующей сессионной неделе в парламенте "будут снимать Разумкова".
"[Первый заместитель главы Рады] Руслан Стефанчук вчера сдал экзамен, что можно без процедуры, без ничего идти… На следующей неделе (согласно данным на сайте Рады, с 5-го по 8 октября. – "ГОРДОН") будут снимать Разумкова, потому что парламентом должен руководить [президент Украины Владимир] Зеленский тоже", – сказал Гончаренко.
Разумков в ответ заявил, что "за место не держится".
"Ни одно место не стоит того, с чем ты шел к людям, тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит совести. Буду стоять на тех позициях, которые у меня есть, об этом говорил не единожды. Если мы говорим про должность спикера, примет решение Верховная Рада отправить меня в отставку – уйду. Но идти на сделку с совестью точно не буду", – резюмировал спикер парламента.
Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.
Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.
Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.