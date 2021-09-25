Разумков ответил, правда ли, что его хотят уволить с должности главы Рады

"Я надеюсь, что я свою работу хорошо делаю. Я понимаю, что кому-то, наверное, хочется, чтобы в кресле был кто-то другой", – подчеркнул глава парламента.

Разумкова перебил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, отметив, что на следующей сессионной неделе в парламенте "будут снимать Разумкова".

"[Первый заместитель главы Рады] Руслан Стефанчук вчера сдал экзамен, что можно без процедуры, без ничего идти… На следующей неделе (согласно данным на сайте Рады, с 5-го по 8 октября. – "ГОРДОН") будут снимать Разумкова, потому что парламентом должен руководить [президент Украины Владимир] Зеленский тоже", – сказал Гончаренко.

Разумков в ответ заявил, что "за место не держится".

"Ни одно место не стоит того, с чем ты шел к людям, тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит совести. Буду стоять на тех позициях, которые у меня есть, об этом говорил не единожды. Если мы говорим про должность спикера, примет решение Верховная Рада отправить меня в отставку – уйду. Но идти на сделку с совестью точно не буду", – резюмировал спикер парламента.