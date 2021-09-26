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"Впереди много вызовов". Разумков сообщил, что выздоровел от COVID-19

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Разумков: С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму
Разумков: С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 26 сентября написал в Facebook, что получил отрицательный тест на коронавирус.

"Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – позитивное. С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной", – отметил спикер в посте.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1825200421021273&id=100005939985790

Контекст:

Разумков болел коронавирусной инфекцией в ноябре прошлого года. 10 сентября 2021 года он сообщил, что тест на коронавирус опять оказался положительным.

В последнее время между фракцией партии "Слуга народа" и Разумковым возник конфликт из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.  

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

Теги: работа, Дмитрий Разумков, спикер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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