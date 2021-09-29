Разумков: Я могу спокойно ходить по улице. Охрану после нападения на Шефира не усиливал

Глава парламента подтвердил, что ему сняли начальника охраны "по непонятным причинам". По словам Разумкова, с ним работают те же охранники.

"Мы не усилили охрану. Я могу спокойно себе позволить ходить по улице… Я буду и далее так ходить, – отметил спикер парламента. – Я думаю, что любой человек переживает за свою жизнь, за жизнь своих близких, независимо от того, глава он Верховной Рады или нет. Но я привык к такой жизни. Я надеюсь, что я могу себе позволить жить так, чтобы не бояться людей".

Разумков подчеркнул, что ездит на небронированном автомобиле.