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ПОЛИТИКА

Разумков: Я могу спокойно ходить по улице. Охрану после нападения на Шефира не усиливал

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Разумков подчеркнул, что ездит на небронированном автомобиле
Разумков подчеркнул, что ездит на небронированном автомобиле
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что после покушения на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира свою охрану не усиливал. Об этом Разумков заявил 28 сентября в эфире телеканала "Наш", его видеозапись опубликована в Facebook спикера Рады.

Глава парламента подтвердил, что ему сняли начальника охраны "по непонятным причинам". По словам Разумкова, с ним работают те же охранники.

"Мы не усилили охрану. Я могу спокойно себе позволить ходить по улице… Я буду и далее так ходить, – отметил спикер парламента. – Я думаю, что любой человек переживает за свою жизнь, за жизнь своих близких, независимо от того, глава он Верховной Рады или нет. Но я привык к такой жизни. Я надеюсь, что я могу себе позволить жить так, чтобы не бояться людей".

Разумков подчеркнул, что ездит на небронированном автомобиле.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он находится в больнице, перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.    

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

Теги: Верховная Рада, Украина, оружие, нападение, покушение, угрозы, парламент, обстрелы, автомобиль, охранник, охрана, Дмитрий Разумков, Сергей Шефир, спикер
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