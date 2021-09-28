Ермак заявил, что Украина сотрудничает с США и Великобританией в рамках расследования покушения на Шефира

Ермак: Я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял Фото: president.gov.ua

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал 27 сентября в эфире канала ICTV.

Ермак назвал покушение на Шефира "выстрелами в демократию и будущее Украины".

"Но хочу сказать, что мы сильные. Безусловно, это трусливый привет из 90-х, которым кто-то попытался запугать или что-то показать. Я думаю, эти попытки напрасны. Думаю, что это говорит о том, что мы на верном пути реформирования, реального реформирования", – добавил глава ОП.

Преступление, по его словам, вызвало "сумасшедшую реакцию" со стороны партнеров Украины.

"Мы получили много звонков со словами поддержки практически от всех наших друзей, партнеров. Многие предложили помощь [в расследовании], и сегодня наши правоохранители сотрудничают с Соединенными Штатами и Великобританией. Поэтому я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял", – сказал он. Ермак не сообщил других деталей об этом сотрудничестве, но в Министерстве внутренних дел анонсировали помощь ФБР в расследовании.

Глава ОП подчеркнул, что считает причастными к нападению "силы, которые не хотят реформ, завершения войны в Украине и очищения страны от криминалитета".